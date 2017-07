"Pool Session 3": music, drink & sunset alla Piscina Podere la Torre di Schio

Venerdì 14 luglio dalle 19:00 alle 1.30 è in programma l'evento "Pool Session 3" con l'aperitivo musicale in piscina più lungo dell'Alto Vicentino al Podere La Torre Schio in via Lungo Gogna 59. Il format collaudato "Music, Drink & Sunset" torna in una location esclusiva immersa nel verde a due passi dalla città con un panorama mozzafiato. Line up dj extrabeat: Manuel Dee & SaMa. Voice by Eazy-B. Ingresso con consumazione obbligatoria. Vietato l'ingresso ai minori di 18 anni. Infoline per prenotazioni tavoli: Niko 348.0524523 - Basty 338.2882576.

