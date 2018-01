"Play Cuore Matto" a Villa Bonin

Venerdì 26 gennaio dalle 21 alle 5 Villa Bonin Club & Restaurant di Vicenza ospiterà Play Cuore Matto, party ideato per ballare e cantare con una speciale Caccia al Coniglio (chi lo troverà vincerà un viaggio speciale). Dalla cena con menù ristorante/pizza per i palati più raffinati insieme al Dinner Live fino al dopocena danzante con i dj più conosciuti del panorama locale e nazionale.

Main Room: Andrea Castello - Aldo Fontana - Andrea Bozzi - Voice by Palm Beach. Barchessa: Dj Ceffo & Gianni B. - Voice by Luca the Manufaactory.

Prezzi dopocena dalle 22.30: omaggio donna - entrata uomo a 15 euro entro mezzanotte e mezzo / Dopo le ore 00.30: Donna 15 euro - Uomo 18 euro

Cena Cuore Matto:

1 - Ristorante: Uomo 32 euro - Donna 30 euro

Antipasto primo: SCRIGNO DI PASTA SFOGLIA CON GALLETTO E VEZZENA, CON CREMA DI POMODORO DATTERINO E BASILICO. - GARGANELLI ROMAGNOLI CON CREMA DI PORCINI E SPECK

Secondo e contorni: GUANCETTA DI MANZO STUFATA AL BAROLO, CON PATATE ALLE ERBETTE E CAPONATINA DI VERDURE.

Dolce: CHEESECAKE AL LIMONE CON GELATO ALLA STRACCIATELLA

Vin: GAMBELLARA - TAI ROSSO Azienda Dal Maso

2 - Pizzeria: Uomo e Donna 23 euro

Dinner: 338.4320944 (Matteo Padovan) - Tavoli: 347.8708841 (Fabio Bozzi) - 347.0718075 (Alberto Fanton)

Info: cuoremattoeventi@gmail.com