"Pizza & Liscio": quattro serate doc al "Nordest" di Caldogno

Mercoledì 5, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 aprile alle 20.30 continua la grande promozione speciale alla discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 con il menù Pizza/Insalatona + Bibita + Caffè con ingresso alla Sala Live per le 4 serate dedicate al ballo liscio (mercoledì, venerdì, sabato e domenica), il venerdì latino-revival e il sabato disco. Mercoledì sarà ospite Maurizio Medeo Orchestra, venerdì ci sarà Omar Codazzi Orchestra oltre alla situazione latino-revival, sabato è in programma l'evento dance con "Roba Da Matti Olympics" con le olimpiadi della musica e per il liscio Musica Wiva Orchestra, domenica pomeriggio e sera è in calendario la serata con Tiziano Tonelli Orchestra. L'iniziativa si ripeterà ogni settimana salvo variazioni di programma per particolari eventi in calendario. Prezzi: 10 euro al mercoledì e alla domenica; 14 euro al venerdì e al sabato. Per informazioni e prenotazioni cena: 328.0376767 - 0444.340077.

