"Piper Caffè Dance": Gino Vox e Andrea Effe dj set

Venerdì 10 e sabato 11 marzo dalle 22 alle 2 il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina in via dei Laghi 74 presenta il weekend musicale dance con i dj set di Gino Vox (venerdì) e Andrea Effe (sabato). Selezioni commerciali-revival dagli anni '80-'90 ai giorni nostri. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 389.0984479.

