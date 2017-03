"Pinky Club Ladies Night": la notte fashion delle donne alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 10 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 si tingerà ancora di rosa, dopo la grande serata con lo stripman show per Festa della Donna, con l'evento "Pinky Club Ladies Night" dedicata al mondo femminile con sfumature colorate per una notte emozionante, dolce, provocante e allegra. A partire dalle 20 la cena danzante più chic del bassanese con il dinner live di Gianluca Indovino. A seguire dalle 23.30 il grande dopocena musicale con il dj set di Andrea Marchiorello e Max Bassano. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

