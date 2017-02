"Pink": il giovedì dedicato alle donne al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

Giovedì 16 febbraio dalle 21.30 alle 2 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 inaugura l'evento "Pink: Girls Just Want To Have Fun" con una speciale animazione maschile dedicata al mondo femminile berico. In consolle suoneranno i dj Matteo Favaretto e Lenny insieme al vocalist Mc Reuben. In omaggio uno shot a tutte le donne presenti. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 334.9981859.

