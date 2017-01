"People From Ibiza": Sandy Marton in esclusiva al "Gilda Music Hall"

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Giovedì 5 gennaio 2017 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta l'evento "People From Ibiza" con lo special guest Sandy Marton in esclusiva direttamente dalla magica isola di Ibiza per il grande evento dell'anno nuovo. In console suoneranno i dj Luciano Gaggia e Roberto Visonà con la voce regina di Lady Hellen. E' l'estate del 1984 quando Sandy Marton lancia il suo secondo singolo "People From Ibiza". Il brano riscuote un grande successo sia in Italia sia in Europa, diventando un vero e proprio tormentone estivo e un esempio dello stile disco italiano per tutta la seconda metà degli anni ottanta. Giro-Pizza dalle 21 con pizze non stop, bibita e caffè a 18 euro solo su prenotazione. Ingresso omaggio donna ingresso fino alle 24. Prezzi dopocena con consumazione: 15 euro uomo - 10 euro donna dopo le 24. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 0444.348128 - 333.9031719 - 337.463972 - 338.5929471.

