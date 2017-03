"Muevelo Closing Party": la movida hip hop-reggaeton del bassanese al "Le Roi Club"

Sabato 8 aprile dalle 23.30 alle 5 presso la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 torna l'evento "Muevelo Closing Party" per la chiusura invernale della movida itinerante con ritmi sonori tropicali dall'hip hop al reggaeton fino alla dancehall in un'atmosfera caliente. Da mezzanotte in Main Room "Selecta" by Moroloco - Filippo P dj - Lele. In Second Room: Lamento - Luca Bazooka - El Parreo. Ingresso con braccialetto "Muevelo": 2 euro donna - 15 euro uomo con 2 consumazioni. Info & Reservation: 346.3583767.

