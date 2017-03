"Peace & Love": serata vintage in stile hippie al "Le Roi Club" di Bassano del Grappa

Sabato 25 marzo dalle 23.30 alle 4.30 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta l'evento musicale "Peace & Love" in collaborazione con "Power Staff" per la serata vintage con dress code hippie anni '70 in stile "figli dei fiori". In "Flower Room" suoneranno i dj Pince, Luigi e Marco Zona. Voice by Easy B. In Queen Room (hip hop/dance/house) selezioni di Markraft. Accesso preferenziale con dresscode intonato. Ingresso a pagamento. Infoline per prenotazioni: 327.4160827.

ELENCO DISCOTECHE