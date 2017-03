"Pasqua Studentesca": lo youtuber Amedeo Preziosi al "Gilda" di Vicenza

Mercoledì 12 aprile dalle 21 alle 4 "LSDV Events" presenta l'evento "La Pasqua Studentesca" per il party dedicato agli studenti più grande del Veneto alla discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 con lo youtuber Amedeo Preziosi come special guest più altri ospiti graditi in attesa di conferma. Ingresso a pagamento con prevendita. Per informazioni e aggiornamenti in corso: pagina facebook LSDV Events

AMEDEO PREZIOSI: carica il suo primo video su youtube il 14 luglio 2012. Inizia con video di tutti i tipi, prese in giro a personaggi strani, video in compagnia di suoi amici e addirittura canzoni di una band di suoi amici. I primi veri successi li riscontra dopo la sua prima e vera serie: “Cazzeggiomisto”. In questa nuova serie Amedeo si ritrova da solo o a volte in compagnia di suoi amici e intrattiene il pubblico, che lo guarda, raccontando quello che ha fatto durante la giornata e gli è successo di strano. Grazie al suo modo di fare simpatico, intrattenente, sballato, stupido e interessante allo stesso tempo, riesce a crearsi un bel pubblico. Nel 2014 inizia con video del tipo: “Cosa mi fa incazzare”, “Cosa fai a scuola”, “Come non conquistare una ragazza”, “Il coro”. Nel 2015 inizia porta video come: “Icorti”, “L’atmosfera in classe”, “FaqTime” oppure video dove si lamentava di qualcosa in generale. Il 22 marzo 2016 raggiunge i 200.000 iscritti e per ringraziare i suoi fan fa un video seduto sul gabinetto della durata di 9 secondi.

