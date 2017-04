"Party Hardy Family House": special guest Dax Dj al "Miralago" di Arcugnano

Venerdì 7 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Miralago" di Arcugnano in via Lago di Fimon 119 presenta l'evento musicale "Party Hardy" con una serata underground insieme allo special guest Dax Dj (fondatore di Family House) in console per tutta la notte. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: 342.7403042 - Miralago 347.9795299.

DAX DJ: Dario Bedin, in arte "Dax Dj", è un grande collezionista di vinili con una venerazione religiosa per la musica. Il suo motto è “may the funk be with you”. E' creatore di Jazz Not Dead Festival e di alcune tra le più interessanti realtà della scena underground contemporanea, fra cui anche Music Is The Key, che fanno di Vicenza una cassa di risonanza per gli estimatori della musica elettronica indipendente. E’ anche il fondatore di Family House, un movimento dedicato alla musica underground, che è anche net-magazine, dove recensisce dischi, intervista i maggiori esponenti di scena, pubblicizza eventi, posta classifiche diffondendo sana club culture. Si è esibito in palchi prestigiosi a Londra, Parigi, Lisbona, Berlino, condividendo la console con artisti Italiani e internazionali del calibro di Larry Heard, Mike Huckaby, Daniele Baldelli, Bjorn Torske, Idjut Boys, Stevie Kotey, Daniel Wang, Jazzanova, Prosumer, Madteo. Dax Dj fa della ricerca musicale il proprio stile di vita, esprimendosi attraverso i suoi dj set, che spaziano fra house, disco, techno, elettronica. Vedi: www.family-house.net/partyhardy/ (da vicenzaunderground.it).

ELENCO DISCO E FESTE