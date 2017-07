"Party Hardy" al Perarock: special guest dj Sadar Bahar e Daniel Wang

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E LE RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 30 luglio a partire dalle 17 è in programma la penultima serata del festival "Perarock 2017" (27 - 31 luglio) a Perarolo di Arcugnano nella grande dolina artificiale dell'ex discoteca "Green Planet" (Chalet Paola) in via Righi con con il "Party Hardy" con il dj set by Sadar Bahar (Soul in the Hole - Chicago - U.S.A.) e Daniel Wang (Balihu, Rush Hour - Berlin - Germany) e il resident Dax Dj. A seguire dj set by Djb Synthetica. Ingresso gratuito fino alle 21. Entrata a 5 euro dopo le 21.

FOOD EXPERIENCE. All’interno del festival la cucina propone "Food Experience” con piatti nuovi in vecchio stile; una grande varietà di birre alta qualità, la speciale enoteca. "Perarock" valorizza il patrimonio naturalistico dei Colli Berici, come ambiente piacevole e festoso, da preservare nel rispetto della natura.

AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI ULTERIORI: www.perarock.it - www.facebook.com/perarockfestival/.

ELENCO CONCERTI