Party 24MilaBaci con Dario Ballantini a Villa Bonin

Venerdì 13 Luglio 24Mila Baci e VILLA BONIN - Club & Restaurant presentano:



Dario Ballantini - Live Band



La cena evento più chiacchierata ti accoglie a Villa Bonin, il giardino estivo d’eccellenza!



L’evento nasce per farti vivere e assaporare il meglio della notte a partire dalla cena. I più gustosi sapori e l’intrattenimento più coinvolgente con un occhio sempre allo stile italiano.



La cena avrà come ospite d’eccezione il trasformista Dario Ballantini che cresciuto circondato dall’arte in tutte le sue declinazioni, esprime la sua vena artistica attraverso interpretazioni cabarettistiche di alcuni personaggi di maggior successo nel mondo dello spettacolo e non solo! Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Gianni Caltran e la sua band.



Ma lo spettacolo continua nel dopo cena!

Nella main room il sound è firmato Andrea Bozzi & Matteo Favaretto accompagnati dall’esplosività di THORN!





La Cena



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre il suo giardino accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire si potrà cenare scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



Ristorante: Donna 30,00€ - Uomo 33,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata si potrà scegliere se degustare i piatti di pesce o di carne, oppure i nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria: Donna 23,00€ - Uomo 25,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.

_____________

PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca:



Ingresso fino alle ore 01.00:

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione



_____________

INFO & CONTATTI

3389637207 / +39 393 012 33 93

info@villabonin.it

www.villabonin.it