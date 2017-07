"Panorama Lounge: It's Puurple": l'aperitivo musicale lungo alla Terrazza Mazzini 39

Mercoledì 19 luglio dalle 19 alle 24.30 "Panorama Lounge" presenta l'evento "It's Puurple" alla Terrazza Mazzini 39 di Vicenza in via Mazzini 39 per il secondo appuntamento stagionale con l'aperitivo musicale lungo del capoluogo berico. In consolle dj set by Dax (Puurple Soundsystem) con musica funky e house. Buffet con "official gourmet" by Andrea Poli • L'Autostop. Ingresso a 7 euro con consumazione obbligatoria. Infoline per prenotazioni: Cesare 347.5408516

