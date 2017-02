"Overstreet: Black Carnival" allo "Skyroom" di Bassano del Grappa

Dopo i primi quattro eventi con Franz Costa, Da Vid, Gummies Noise e Javi Bora, venerdì 17 febbraio dalle 23 alle 4 "Overstreet" torna allo "Skyroom" di Bassano del Grappa in via San Bortolo 2 con "Black Carnival" insieme agli special guest dj Lucio Cremasco, Francesco Maddalena e Nick-Que. Photo & Videomaker: Giovanni Deiana. Official Partner: Da Paeto, Meall Roundabout Café, Room - Food&Drink, Panama Store, Otto e Mezzo Cafè. Prezzi d'ingresso con drink: 10 euro entro le ore 1 - 15 euro dopo le ore 1.

