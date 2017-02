Sabato 25 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A presenta l'evento musicale "Oversize" con una one night hip hop, bass, dancehall, moonbathon, trap e electronic. Warm up dj: Ron Brothers. Main act dj: "Ackeejuice Rockers". Ingresso a 8 euro con consumazione.

ELENCO DISCOTECHE