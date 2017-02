"Otravez": festival reggaeton e latin house al "Nordest" di Caldogno

Sabato 25 marzo dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta l'evento "Otravez", il festival reggaeton e latin house più famoso del vicentino. Il secondo grande appuntamento dedicato alla musica latina tra reggaeton e latin house torna nel locale storico berico per una notte unica con dj e speciali animazioni calienti con show e balli di gruppo. In Main Room (Reggaeton, Latin House) special guest dj Black Angel Issam Sbitity insieme a Dj Ciso Jr in console e alla voce di Mc Vise: animazione e spettacoli by "Team Cuba". In Jeans Club (Hip Hop - Trap - Old School) suoneranno i dj Andrea Martini e Zalos: animazione by "Diamonds Girls Dancers". In Conga Room "Esencia Latina in Tour" con la serata organizzata da Dania Garzotto insieme a El Niño Deejay & DeeJay Roger Calle Ocho: animazione by Naemeka, Raffaella & Diaz. A partire dalle 21 speciale pacchetto cena Pizza+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro (prenotazione gradita). Prezzi in lista con drink: 8 euro donna e 10 euro uomo entro le 24.30. Prezzo intero con drink: 10 euro donna - 15 euro uomo. Tavoli: 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni: 347.6545359 - 333.4195777 - 347.2497881.

