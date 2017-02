Orchestra "Marco e I Niagara" al "Nordest" di Caldogno

Mercoledì 1 marzo dalle dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta la serata di liscio infrasettimanale con l'Orchestra "Marco e I Niagara" in Sala Live. Speciale pacchetto pizza/insalatona+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

Biografia di Orchestra di "Marco e i Niagara": nasce all’inizio del 2006. Dopo una serie di cambiamenti, arriva alla formazione ufficiale selezionando professionisti giovanissimi ma esperti nel settore, affrontando diversi generi musicali con grande naturalezza. Il repertorio del complesso varia e viene personalizzato in base alle esigenze di spettacolo. La freschezza e le vivacità sul palco, contraddistingue l’Orchestra "Marco e I Niagara" dal panorama locale Le scenografie sono variabili in base alla location, passando da feste paesane, concerti di piazza, locali, ma tutto curato nei minimi particolari per dare al posto uno spiccato e notevole impatto scenico senza però tralasciare l’aspetto musicale.

