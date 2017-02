Orchestra "I Sabia": il sabato liscio al "Nordest" di Caldogno

Sabato 4 marzo dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'Orchestra "I Sabia" per la serata di liscio nella Sala Live. Nella parte inferiore a partire dalle 22 ci sarà la situazione dance con l'evento "Nordest & Friends". Dalle 20 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro. Ingresso unico a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

ELENCO DISCOTECHE