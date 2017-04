"Opening Summer Season": l'estate in Villa Bonin a Vicenza

Venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 22.30 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 (zona industriale) presenta l'evento "Opening Summer Season" per la grande apertura della stagione estiva con due notti speciali come anteprima dalla cena fino al dopocena musicale nel giardino "El Cielo Summer Garden". Dinner Live: Jeikos & Laura Ivan Quartet e Francesco Capodacqua. Dj resident: Andrea Bozzi, Matteo Favaretto, Roberto Visona, Nicola Bozzetto, Gianmaria Veronese. Vocalist e Performer: Thorn e Chiara Giorgianni. Dalle 21 si potrà cenare con il menù ristorante (28 euro uomo - 25 euro donna), il piatto unico "Villa" (23 euro uomo - 21 euro donna) o il menù pizzeria (23 euro uomo - 21 euro donna), in cui è compresa l'entrata nel locale da ballo. Dopocena con consumazione: 10 euro donna - 13 euro uomo ridotto entro le ore 1 / 12 euro donna e 16 euro uomo intero dopo le ore 1. Infoline per prenotazioni tavoli o cena: 393.0123393 - info@villabonin.it - www.villabonin.it - www.facebook.com/VILLABONIN/ - www.instagram.com/villa_bonin/.

ELENCO DISCOTECHE

Gallery