"Opening Party: Tiki Beach": apertura de "L'Ultima Spiaggia" a Vicenza

Venerdì 28 aprile dalle 17 alle 23 poi tornerà a Vicenza in piazzetta San Biagio l'appuntamento con il chiosco danzante "L'Ultima Spiaggia" per l'apertura della stagione estiva 2017 con l'evento "Opening Party: Tiki Beach". Dopo un anno di assenza, riapproda nel cuore del centro storico del capoluogo berico lo spazio con una spiaggia suggestiva lungo l'argine del fiume Bacchiglione per divertirsi e godersi uno scorcio fra i più belli della città insieme a un buon drink. A partire dalle ore 18 dj set by Franky Suleman. Ingresso gratuito.

L'ULTIMA SPIAGGIA: realizzata dallo staff del "Mavalà" per le stagioni estive 2014 (dal 21 giugno al 1 ottobre) e 2015 (dal primo maggio al 30 settembre). Nella stagione estiva 2016 la gestione dell'area di San Biagio è stata affidata ad un altra società con la realizzazione dell'Urban Beach, ma quest'anno ritorna lo staff originario ad animare una delle zone più originali della città. Durante il giorno si potrà prendere il sole sulle sedie a sdraio, mentre in serata sono previsti intrattenimenti musicali con concerti e dj set a tema.

(nella foto facebook uno spaccato quotidiano de "L'Ultima Spiaggia" a Vicenza)

