"Open Day": salsa, lindy hop e tango all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

Domenica 15 gennaio 2017 dalle 17.30 alle 22 il locale "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 presenta i nuovi corsi di salsa, lindy hop e tango argentino per principianti con un grande "Open Day" dedicato ai balli. Si comincerà alle 17.30 con la salsa fino al lindy hop verso le 18.45 e al tango verso le 20. Offerte anche per gli allievi intermedi, avanzati e gestualità. Previsto un ricco buffet gratuito per i partecipanti. Infoline: Stefano 333.9513177.

Il programma della giornata:

Ore 17.30: Salsa - Ballo Latino di gruppo con Pierluigi, Antonella, Luciano e Flavia.

Ore 18.45: Lindy-Hop a cura di "Bassano Swing Out" con Jacopo e Monika. Il "Lindy Hop" è una danza di coppia divertente e giocosa, che torna in auge oggi. E' la forma più autentica di ballo swing afroamericano, evolutasi dal Charleston e da altre danze jazz negli anni 20 ed esplosa poi nella swing degli anni 30 e 40. Si diffuse da Harlem, a New York, dove nacque, attraverso tutti gli Stati Uniti per arrivare poi in tutto il resto del mondo sotto forme diverse, e sbarcare in Europa ed in Italia dopo la liberazione nel 1945.

Ore 20: Tango Argentino. E' il più rinomato dei balli di coppia, nato negli anni '30 e riscoperto nell'ultimo decennio con un vero e proprio movimento, che ha invaso ormai tutto il mondo con una rete sempre più fitta. E' un ballo basato sull’improvvisazione, caratterizzato da eleganza e passionalità. Poche e semplici le regole: l’uomo guida e propone un movimento, la donna lo segue creando mille sfumature, mille tanghi diversi per mille diverse persone.

ELENCO CORSI