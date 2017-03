"Open Club: Tutte a Novanta": il martedì notte di Vicenza al "Casamia Easy Club"

Martedì 28 marzo dalle 20.30 alle 3 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 (zona industriale) ospiterà la serata "Open Club" per l'unico martedì notte del capoluogo berico con l'evento musicale "Tutte a Novanta". In console lo special guest dj Luciano Gaggia con le migliori hit anni '90. A partire dale 20.30 fre buffet con l'apericena "Japanese Food" a cura di "Zushi Vicenza" & "Pinocchio Musicafè" . "Open Club" si ripeterà ogni martedì con le stesse modalità. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria. Infoline per liste e prenotazioni tavoli: 347.9979802.

