"Open Club": il martedì notte più glamour di Vicenza al "Casamia Easy Club"

Martedì 24 gennaio dalle 20 alle 4 "Open Club" inaugurerà la stagione invernale presso la nuova discoteca di Vicenza Casamia Easy Club in via del Commercio 17 per una stagione invernale senza precedenti con il martedì notte più glamour nel capoluogo berico. A partire dalle 20 grande inizio con il buffet offerto dai main sponsor: "Sushi" by Zushi Vicenza e "Street Food" by The BIG - Vicenza. Dalle 23 partirà la situazione "Fun & Dance" con i dj K Robin, Matteo Favaretto e Davidemme. Voice: Pippo Santi. Ingresso libero con consumazione obbligatoria a 5 euro fino alle 24. Prezzi con consumazione dopo le 24: 10 euro donna - 15 euro uomo. "Open Club" tornerà ogni martedì sera con la stessa formula vincente. Infoline per prenotazioni: 320.3191534 - 342.8014166.

