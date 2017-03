"Open Club: Hip Hop Party": l'unico martedì notte di Vicenza al "Casamia Easy Club"

Martedì 14 marzo dalle 20.30 alle 3 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 (zona industriale) ospiterà la serata "Open Club" per l'unico martedì notte del capoluogo berico con l'evento musicale "Hip Hop Party". In console Dj Zax & Mc Vise con le migliori selezioni hip hop. A partire dale 20.30 free buffet "Japan Edition" a cura di "Zushi". "Open Club" si ripeterà ogni martedì con le stesse modalità. Ingresso a pagamento. Infoline per liste e prenotazioni tavoli: 347.9979802.

