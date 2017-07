"Open Club: Happy Summer" al "Casamia Easy Club" di Vicenza

TUTTE LE FESTE IN DISCOTECA FINO A MERCOLEDI' 19 LUGLIO

Martedì 18 luglio dalle 22 alle 3 "Open Summer Club" festeggia l'unico martedì notte del capoluogo berico nel giardino estivo della discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza per la serata infrasettimanale più fashion. "Sweet Corner" con fontane di cioccolato ed immersioni di frutta come buffet di sushi. Musica hip hop, reggaeton e commerciale con Matteo Favaretto in consolle e voice by Andrew Wee. L'evento si ripeterà ogni martedì per tutta l'estate. Ingresso con consumazione obbligatoria.

ELENCO DISCO E FESTE

Gallery