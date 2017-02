"Open Club Carnival": martedì grasso al "Casamia Easy Club" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Martedì 28 febbraio dalle 20.30 alle 3 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 (zona industriale) ospiterà l'evento "Open Club Carnival Edition" per la festa di Carnevale nel giorno di martedì grasso con un party in maschera. "Alle 21 apericenza offerto a tutti. Alle 22.30 "aperitivo house" con dj set by Davidemme e Matteo Favaretto. Alle 23.30 inizio della serata con lo special guest Dj Andy e voice by Miss Julia (Giulia Boscolo). "Open Club" è l'unico martedì notte del capoluogo berico per una situazione musicale molto coinvolgente, che si ripete ogni settimana con grande successo di presenze. Ingresso a pagamento. Infoline per liste e prenotazioni tavoli: 347.9979802.

ELENCO DISCOTECHE