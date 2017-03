"One Shot Night" all'Idem Music Bar di Vicenza

Sabato 1 aprile alle 21 il locale "Idem Music Bar" di Vicenza in via Salvatore Quasimodo 39 (zona Villaggio del Sole) presenta l'evento "One Shot Night" con Luis Dj in console per una situazione musicale a 360 gradi. Promozioni attive durante la serata: shot 1 euro - birra 2 euro - caraffa 20 euro - caraffa birra 15 euro. "Special Promo": metro di shot 15 euro. Ingresso gratuito. Infoline per prenotazioni tavoli: 327.5363170.

