One Night Summer Festival alla Discoteca Nordest

Ci siamo, la vera ESTATE sta per arrivare!

Caldo, sole, mare e finalmente le scuole chiudono!

Che siate promossi, rimandati o purtroppo bocciati, non disperate!

A giugno arriva la mega edizione estiva di ONE NIGHT!



3 PISTE DA BALLARE

3 SUPER FORMAT

1 UNICO GRANDE FESTIVAL



MAIN ROOM

SCHIUMA PARTY

Ma che Summer Festival sarebbe senza un mega SCHIUMA PARTY?! In Main Room un'esperienza esclusiva senza precedenti che vi proietterà letteralmente in un parco divertimenti!





JEANS PRIVÈ

TRASH MOB - Trap Paradise

Torna in "saletta" il format #Trap & #HipHop bomba del panorama vicentino!



CLUB ROOM

Experience x RISE STAFF

Experience & Rise tornano ad infuocare la Club Room con il party più Flower che mai!

Preparatevi ad immergervi in un universo caratterizzato da un'energia ed uno stile unici, con un pizzico d'atmosfera peace & love!





PREZZI:

PREVENDITA a 5€ (+ 5€ all'uscita) con consumazione

TAVOLO CENA a 13€ (ingresso + pizza + bibita)

TAVOLO DISCO a partire da 20€ a persona

INTERO (senza prevendita) a 15€ con consumazione



INFO EXTRA:

Info & prenotazioni: 347 5477077 - 345 4595923

Ingresso a partire dall'anno 2003.

Tutti i partecipanti all'evento (di qualsiasi età) dovranno presentarsi all'ingresso muniti di DOCUMENTO D'IDENTITÀ.