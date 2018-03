One Night Spring Festival - La Studentesca alla Discoteca Nordest

A pasqua torna per la quarta edizione la studentesca numero uno dell'alto vicentino

3 PISTE DA BALLARE

3 SUPER FORMAT

1 UNICO GRANDE FESTIVAL

MAIN ROOM

Morbidi - La Battaglia di Cuscini

1 mega orologio, 4 round da 30 minuti, 4 diversi generi musicali, centinaia di cuscini sparati dal palco per la battaglia più EPICA e PAZZA che vedrete!

Pronti a prendervi letteralmente a CUSCINATE?

JEANS PRIVÈ

RELOADED - Hip-Hop Edition

Tedua? Capo Plaza? Sfera? Madman?

Come da tradizione, per tutta la notte in Jeans Privè avremo le migliori hits HipHop & Trap . Per questa edizione con noi gli amici di Reloaded!

CLUB ROOM

Experience x RISE STAFF - Jungle Edit

Per la nostra Club Room abbiamo riservato qualcosa di davvero speciale! Un'alternanza delle varie correnti EDM suonate dai migliori Djs della provincia, immersi nella giungla più totale, saranno la chiave per una serata che ricorderete a lungo!

PREZZI:

- PREVENDITA con biglietto a 5€ (+ 5€ all'uscita) con DRINK

- TAVOLOCENA a 13€ (ingresso + pizza + bibita)

- TAVOLODISCO a partire da 20€ a persona

- INTERO (senza prevendita) a 15€ con DRINK

INFO EXTRA:

- Info & prenotazioni: 347 5477077 - 345 4595923

- Ingresso a partire dall'anno 2003.

- La direzione si riserva il diritto di selezione.

- Tutti i partecipanti all'evento (di qualsiasi età) dovranno presentarsi all'ingresso muniti di DOCUMENTO D'IDENTITÀ.

_______________________

Discoteca Nordest,

Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi) - Italy

Il locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca.