"One Night La Studentesca: Schiuma Party" al "Nordest" di Caldogno

Sabato 22 luglio dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno presenta l'evento "One Night La Studentesca: Schiuma Party" nel nuovo giardino estivo, che verrà trasformato in una vera e propria spiaggia con uno show a base di schiuma. Dress code: costumi, infradito, perizomi. Main Stage (dance - edm - house): Matt Joe e Marco Bozzi. Special performance by Ben Hamilton da New York. Twins Club (hip hop - reggaeton - trap): Andrea Martini e Mc Am Voice.

Dalle 20.30 si potrà cenare con i menù pizza + bibita + caffè. Prevendite: 5 euro + 7 euro al locale. In serata: 16 euro. Tavoli: 20 euro in pista / 30 euro in privè con pizza/sushi in omaggio. Cena + Ingresso: 16 euro. E' consentito l'ingresso ai ragazzi partire dall'anno 2002. In caso di maltempo evento garantito al 100% nelle sale interne del locale. Infoline per prenotazioni: 347.5477077 (Capu) - 347.6545359 (Cico) - prenotazioni@discotecanordest.com.

