"One Night: All in White": il party di chiusura al "Nordest" di Caldogno

Sabato 6 maggio dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'evento esclusivo "One Night: All in White" per la grande chiusura della stagione invernale, aspettando l'apertura del giardino estivo. La serata "One Night" concentra eleganza e stile in un format originale. Coloro che rispetteranno il "Dress Code" avranno 1 drink in omaggio: Basterà arriverà all'ingresso del locale con almeno un indumento bianco per avere una consumazione in più oltre alla prima obbligatoria. In Main Room suoneranno i dj Ray Jones (Hip Hop, Reggaeton, Trap), Matt Joe (Commerciale, Dance, Edm) e Nicola Lunardello (Reggaeton, Electro Latino) con 3 generi musicali diversi. In Second Room selezioni di LedBross (Techno, Minimal). Hosting the show by Marco Festa. A partire dalle 20.30 si potrà cenare con il pacchetto speciale Pizza + Bibita + Caffè + Ingresso a 14 euro. Prezzi: 10 euro in lista entro le 24 - 12 euro in lista entro le ore 1 - 15 euro intero. Tavoli a partire da 20 euro a persona con portata di sushi in omaggio ad ogni tavolo. Infoline per prenotazioni: 348.3994616 - 347.6545359. Contatti: prenotazioni@discotecanordest.com.

