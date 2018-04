Omega UniParty - Ingegneria vs Economia al Totem Club

INGEGNERIA VS ECONOMIA



La sfida delle sfide, l'ingegnerone Nerd vs l'accativante business woman, matematica vs finanza, la fredda e oggettiva praticità vs MARIO DRAGHI



OMEGA Ω UniParty



Il party Universitario vicentino fiorito lo scorso Marzo, senza rimandare mai nessuno, neanche i meno studiosi della bella Vicenza e della dolce Bassano del Grappa, esplorata con gaudio durante i mesi estivi!



Omega è la giusta occasione di sfogarsi per gli studenti, ma anche per tutte quelle persone che dopo una settimana di lavoro vogliono far festa



Per non farci mancare nulla ci teletrasporteremo in America, facciamo finta di essere finiti a caso dentro un party di un college americano!

Musica, angolo shottini, giochi alcolici, pon pon, cheerladers



Prezzi

Ricordati il Badge Universitario per uso sconto sui prezzi



- Ingresso IN LISTA CON BADGE: 10 EURO con drink incluso. (entro le 01.30)

- Ingresso IN LISTA SENZA BADGE: 13 euro con drink incluso. (entro le 01.30)

- Ingresso INTERO: 15 euro con drink incluso

- TAVOLI A partire da 20 EURO



Contatti

3470536703

info e le prenotazioni 3474893650





Ingresso riservato ad un pubblico maggiorenne