"Omega Ω Uni Party": festa universitaria in stile americano al "Totem Gallery" di Vicenza

Venerdì 31 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta l'evento "Omega Ω Uni Party" per la festa universitaria in stile americano. Il locale berico si trasformerà proprio in un college statunitense, rivivendo i party mitici dei film come "American Pie" per fare solo un esempio. In console suoneranno i dj Alessandro Forte, Nicolò M. e Ale Granieri "Welcome Maddafucking Back from L'Uni Tunes". Gli studenti universitari con badge entreranno a prezzo ridotto. Costo con drink: 10 euro in lista con badge entro le 1.30 - 13 euro in lista senza badge - 15 euro intero. Tavoli: 20 euro. Infolien per prenotazioni: 347.0536703 - 347.4893650.

ELENCO DISCOTECHE