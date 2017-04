"Odiame": la movida reggaeton più esclusiva di Vicenza al "Feel Club"

Sabato 15 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 presenta l'evento musicale "Odiame" con la movida reggaeton più esclusiva del capoluogo berico con lo special guest dj Gredy. In consolle suonerà anche il dj resident Andrea Bozzi. Dinner Live con Nicola Bozzetto. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria (23 euro uomo e 21 euro donna) e il menù ristorante di carne o pesce (28 euro uomo e 26 euro donna): entrambe le proposte comprendono l'entrata nel locale da ballo. Ingresso nel dopocena: omaggio donna fino alle ore 1; 14 euro uomo; 10 euro donna solo dopo le ore 1. Tavoli a partire da 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni cena e tavoli: 349.4938449 - info@feelclub.it.

ELENCO DISCOTECHE