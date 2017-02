"Odiame Carnival: Pre Party Besame": reggaeton-electro latino al "Feel Club"

CARNEVALE 2017 NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Sabato 25 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 presenta l'evento musicale "Odiame Carnival: Pre Party Besame" per una serata a ritmo di reggaeton e electro latino nel dopocena in maschera. Selezioni by Andrea Bozzi e Gredy. A partire dalle 21 si potrà cenare in una delle location più raffinate del capoluogo berico con il doppio menù pizzeria o ristorante insieme al dinner live show di Francesco Capodacqua. Prezzi: 10 euro donna - 14 euro uomo. Tavoli: 25 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 338.9637207.

ELENCO DISCO E FESTE