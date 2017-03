"NuClub Calls Booty Love": la celebre movida di black music a Vicenza

Venerdì 31 marzo dalle 23.30 alle 5 "NuClub" di Vicenza presso "The Loft" in via Zamenhof 427 (zona Stanga) ospiterà la famosa one night ferrarese "Booty Love" con selezioni hip hop, reggaton, rn'b e trap per il meglio della black music internazionale. Per la prima volta lo staff di "Booty Love" sarà nel capoluogo berico con i dj Smoka & Ice Stain insieme al dj resident Dj Zax. Ingresso omaggio entro le ore 1. Infoline per prenotzioni tavoli: 340.8193406.

