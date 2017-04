"Notte Latina": ogni mercoledì salsa & bachata all'Idem Music Bar di Vicenza

Ogni mercoledì alle 22 il locale "Idem Music Bar" di Vicenza in via Salvatore Quasimodo 39/41 (zona Villaggio del Sole) presenta l'evento "Notte Latina" per la nuova serata salsa-bachata-reggaeton-mambo del capoluogo berico. Animazione: El Pilota. Ballerino: Dieol Cuba. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 327.5363170.

