"Nordest & Friends": situazione musicale a 360 gradi in 3 sale da ballare

Sabato 4 marzo dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta l'evento "Nordest & Friends" con una situazione musicale a 360 gradi in 3 sale da ballare. In Main Room selezioni reggaeton, hip hop e commerciale con i dj Andrea Martini, Xander e Andrea Marzaro (thanks to "Fedelissimi in Tour"). In Jeans Privè house music by Roberto Danza e And-C. In Smoke Room hip hop e trap con Dj Bifo. A partire dalle 20.30 speciale pacchetto cena Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro. Dopocena a ingresso gratuito con consumazione obbligatoria di 6 euro. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 347.6545359.

