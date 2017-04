"Nordest Celebration Happy Birthday": 43° compleanno del locale berico più longevo

Domenica 30 aprile dalle 21 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 festeggerà il suo 43° compleanno con l'evento "Nordest Celebration Happy Birthday: 1974-2017" con una serata "remember" con i dj, che hanno fatto la storia del locale più longevo del territorio berico. Un tuffo nel passato per una notte piena di ricordi da vivere insieme alla musica in 5 sale con generi diversi dall'afro al liscio e all'hip hop, passando dal revival al latino-americano. In Sala Grande (Afro Story) saranno ospiti speciali: Yano Deejay - D.J G.B. - Daniele Baldelli. In Funky Room (Funky - Hip Hop) suonerà Lele Dj. In Sala Revival (Anni '80-'90- 2000) suoneranno gli special guest:

Roberto Danza - Gaddamix - Edo. Voice: Marco Cappello In Sala Conga (Latino Americano) selezioni di Rino Dj. In Sala Live (Liscio) con l'orchestra "Giancarlo e I Santa Monica Band". Dalle ore 20 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza + Bibita + Caffè + Ingresso a 15 euro. Ingresso completamente gratuito per tutta la notte. Infoline per prenotazioni: 328.0376767 - 347.6545359 - 348.3994616.

