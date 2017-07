"Noi Che gli Anni 90 Summer Edition" a "La Casa dei Gelsi" di Rosà

GUIDA FESTE IN DISCOTECA A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Venerdì 4 agosto la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà presenta l'evento "Noi Che gli Anni 90 Summer Edition" con i migliori successi musicali del mitico decennio 1990 - 2000 in un vero e proprio tuffo nel passato dalla cena cantata in barchessa al dopocena per una serata a tema ricca d'emozioni e di ricordi con l'animazione di Gianluca Indovino e Max Bassano. Prezzi della cena: 20 euro per il menù pizzeria; 25-30 euro per il menù ristorante. Dopocena con ingresso gratuito fino alle 23.30. Dopo le 23.30 entrata a 6 euro donne e 8 euro uomo. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754 - info@lacasadeigelsi.it.

ELENCO DISCO E FESTE