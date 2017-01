"Noi Che Gli Anni '90": cena cantata e dopocena alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 13 gennaio dalle 21 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento musicale "Noi Che Gli Anni '90" con le migliori canzoni del decennio 1990-2000 dalla cena cantata al dopocena per scatenarsi in pista. Un tuffo nel passato per rivivere le fantastiche atmosfere dei mitici anni '90. Dinner Live con Gianluca Indovino. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria, il menù ristorante a proposta e il menù alla carta. Prezzi della cena: 20 euro per il menù pizzeria; 25-30 euro per il menù ristorante. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754 - info@lacasadeigelsi.it.

