"Noche Latina": corsi bachata & salsa ogni mercoledì al "Piper Caffè"

Mercoledì 15 marzo alle 21.30 il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina in via dei Laghi 74 presenta l'evento "Noche Latina" per gli amanti dei balli caraibici e sudamericani. Corsi gratuiti di ballo misto bachata, salsa, merengue e reggaeton. Animazione by Perez & Emy. In console selezione di Torito Dj. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 389.0984479.

