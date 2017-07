"Noche Du Brasil: Latin Night" al "Nordest" di Caldogno

Sabato 15 luglio dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno presenta l'evento "Noche Du Brasil: Latin Night" per la prima volta con uno dei party più belli dedicati a questo filone musicale. Main Room: Alex dj (brazilian music - latin house - revival - commercial). Dalle 20.30 menù pizzeria con cena + ingresso a 15 euro con prenotazione gradita. Nel dopocena entrata con consumazione obbligatoria donna a 6 euro e uomo a 8 euro. Tavoli: 20 euro. "Food Area" aperta per tutta la notte con pizza, chips e hot dog. Infoline per prenotazioni: 347.6545359. In caso di maltempo l'evento è confermato nelle sale interne del locale con la programmazione artistica immutata.

ELENCO DISCO E FESTE