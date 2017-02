"Noche de Sexo": il giovedì free drink delle donne al "Custom" di Vicenza

Giovedì 2 marzo dalle 22 alle 3 il locale "Custom" di Vicenza in Zamenhof 24 (zona Stanga) presenta l'evento "Noche de Sexo: Ladies Night" per la one night più trendy del capoluogo berico dedicata alle donne con "free drink". In console selezioni dei dj Chico e Jed con la voce di Mc Asmin. Ingresso omaggio per tutta la notte con "free shot time". L'eventoo si ripeterà ogni giovedì salvo variazioni di programma. Infoline per prenotazioni tavoli: 349.3096273.

