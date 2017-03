"Noche de Fuego": la serata latina del "Punto 13" a Vicenza

Venerdì 31 marzo dalle 22 alle 3 il locale "Punto 13" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 41 presenta l'evento "Noche de Fuego" con la serata latina. Corso di bachata dalle 22.30 alle 23.30. A seguire inizierà la situazione musicale con salsa, bachata, merengue e reggaeton insieme ai dj Darkito & Torito El Del Sonido. Animazione: Perez e Emy. Servizio bar con i cocktail mojito, cubalibre, caipiriña, caipiroska, piña colada per una notte latina infuocata. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni: 334.9867649

ELENCO DISCO E FESTE