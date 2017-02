"Nite": rap-trap-hip hop con Rkomi & Ernia al "Totem Gallery"

Domenica 26 febbraio dalle 23 alle 4 "Nite" ospiterà i dj emergenti Rkomi & Ernia per una serata undeground tra rap e hip hop fino al genere trap con cenni musicali house presso il locale "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135. Oltre ai due special guest suoneranno in console anche Alessandro Forte, "Quei Bravi Ragazzi" e Dj Maick. Prezzi Braccialetti: 10 in prevendita + 5 euro al locale in serata - Senza Braccialetto 18 euro. Tavoli: 20 euro - 25 euro in privè. Per prevendite braccialetti e tavoli: 328.9781832 - 340.8800600 - 340.5750887. Ingresso vietato ai minori di 16 anni.

Biografia di Rkomi: Mirko Martorana in arte "Rkomi", classe 1994, nato e cresciuto a Milano nel quartiere popolare Calvairate,si appassiona molto giovane al rap crescendo contemporaneamente allo sviluppo del genere in Italia. Il primo considerevole riconoscimento avviene successivo alla pubblicazione del suo primo mixtape indipendente nel 2014 in cui si possono riscontare le prime collaborazioni con Tedua e IZI, due grandi amici prima che compagni di viaggio nella scena del rap italiano. Oggi Rkomi è una giovane promessa della scena trap milanese, nel 2016, dopo l'uscita dei primi due singoli ufficiali ''Daisen Sollen'' e ''Sul Serio'' , quest'ultimo prodotto da Chris Nolan, inizia ad allargare il proprio pubblico venendo poi a contatto con Shablo, che poi lo coinvolse nell'universo Thaurus. Infine altrettanto celebri sono le collaborazioni con IZI e Sfera Ebbasta nei pezzi ''Aereoplanini di Carta'' e ''Revolver Freestyle''. Rime incalzanti e contenuti simbolici per le nuove generazioni, che portano in alto una nuova dimensione del rap italiano.

Biografia di Ernia: Matteo Professione in arte "Ernia", nato a Milano nel 1993, fin dall'età di 12 anni frequenta l'ambiente hip-hop underground del capoluogo lombardo facendosi conoscere per le sue doti di freestyler e partecipando come membro ai progetti dei collettivi Bonola Fam e Razza A Parte. Nel 2007 pubblica giovanissimo il suo primo demo di 7 tracce con diverse collaborazioni. A fine 2010 fonda il gruppo Troupe D'Elite insieme a Ghali e Maite. Con questa formazione pubblica 3 singoli per il web attirando così l'attenzione di DJ Harsh e Guè Pequeno. Con questi la band inizia a collaborare nella preparazione di un album fino al 2012, anno in cui vengono firmati il contratto con l'etichetta indipendente Tanta Roba e un contratto di collaborazione con Sony Music Italia. A maggio 2014, dopo aver sciolto il contratto con Tanta Roba, il gruppo pubblica l' LP "Il Mio Giorno Preferito", anticipato dal singolo/video "Maria" in collaborazione con Guè Pequeno. Nell'autunno dello stesso anno il gruppo decide di interrompere il progetto , le strade si dividono e Ernia decide di prendersi una pausa di riflessione partendo per Londra dove vivrà fino a aprile 2015. Nel febbraio 2016 ritorna sulla scena musicale con "Vuoto" prodotto da Chris Nolan che riscuote un discreto successo, e, un mese dopo il singolo "Tutto Bene" prodotto da Marz, producer della label Roccia Music, molto apprezzato dalla critica.

