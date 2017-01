Nina Moon: la top sexy star thailandese al "Kiss & Kiss" di Vicenza

Sabato 21 gennaio dalle 22.30 alle 4 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospita in esclusiva la bellissima sexy star thailandese Nina Moon con uno spettacolo mozzafiato di striptease a contatto con il pubblico attraverso il suo sensuale erotismo orientale. Durante la serata hard show, privè e lap dance delle ballerine in topless ogni 15 minuti con "American Tour". Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Il "Kiss & Kiss" è sempre aperto da martedì a domenica (chiuso solo il lunedì). Ingresso a 15 euro. Info per prenotazioni tavoli o feste: 347.9640841.

ELENCO DISCOTECHE