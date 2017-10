"Nightmare Before Halloween The Club" al Mada Cafè di Isola Vicentina

GUIDA FESTE IN DISCOTECA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Lunedì 30 ottobre dalle 22 alle 3 "The Club" presenta l'evento musicale "Nightmare Before Halloween" al "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 per l'unico lunedì notte di Vicenza e provincia. In consolle Kris T. & Voice by Bruno Bella Vita. Ingresso omaggio con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazione tavoli: Reuben 340.8268114. Aggiornamenti: www.facebook.com/Theclubillunedinottedivicenza/?ref=br_rs

ELENCO DISCO E FESTE