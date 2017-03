"Nightlife" in stile inglese: vinile-vintage alla "Bottega Campana 1863" di Marostica

Sabato 11 marzo alle 19.30 torna al locale "Bottega Campana 1863" di Marostica in piazza Castello 43 l’appuntamento della musica con il live set firmato Diego Ritz, dj e graphic designer. La consolle sarà posizionata in vetrina, fra mobili e oggetti da collezione, dove gireranno i dischi mixati per una inedita performance di electronic-jazz contaminations, soundtracks, rare grooves e lounge atmospheres, con impianto rigorosamente vintage per una serata di grande atmosfera. Ingresso libero. Per informazioni o prenotazioni: 0424.72146 - info@campana.it. Aperto dal martedì alla domenica con i seguenti orari: Negozio: 10.00-12.30 / 16.00-02.00 - Old Fashion Bar: 18.00-02.00

BOTTEGA CAMPANA 1863: è un negozio di arredamento e design che oggi ospita anche un old fashion bar, con una selezionata e rara proposta di cocktail, spirits e vini e di specialità culinarie. Partendo dallo stile inglese, che da sempre ha caratterizzato lo storico negozio di famiglia, attivo fino dalla seconda metà dell’Ottocento, oggi propone una innovativa e personale idea di arredamento e decorazione ispirata all’atmosfera industriale di antiche fabbriche. Cuoio, legno e ferro pensati come materiali che invecchiano migliorando nel tempo, compongono i mobili e gli arredi del locale, tutti in vendita e che è possibile acquistare direttamente o ordinandone di nuovi. Bottega Campana 1863 è soprattutto un nuovo luogo di idee, tendenze e creatività, dove trovano spazio eventi, oggetti di culto, un modo inedito di vivere la nightlife e lo shopping di qualità.

